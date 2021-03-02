Çankırı Valisi Ayaz'dan yeni normalleşme sürecindeki tedbirlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamalar kalktı ancak pazar yeri ve toplu ulaşımla ilgili kısıtlamalara bir süre daha devam edeceğiz." dedi.

Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, Çankırı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını açısından orta riskli iller arasında yer aldığını hatırlattı.

Vaka artışı yaşanmamasını temenni ettiklerini belirten Ayaz, şöyle devam etti:

"65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamalar kalktı ancak pazar yeri ve toplu ulaşımla ilgili kısıtlamalara bir süre daha devam edeceğiz. Yine saat 11.00'den sonra 65 yaş üstü vatandaşlarımız pazar yerlerine giremeyecek, toplu taşımayı da 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kullanacaklar. Bu uygulamaya biraz daha devam edeceğiz. Aşıda ikinci doz uygulanmış olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu kısıtlamalardan muaf."

Kentte 65 yaş üstü hasta sayısında artış olduğuna dikkati çeken Ayaz, aşı olduktan sonra tedbirlerin elden bırakıldığını gördüklerini, bağışıklığın, aşının ikinci dozu uygulandıktan 15 gün sonra oluştuğunu vurguladı.

Koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat etti

Ayaz, vatandaşların normalleşmenin ne olduğunu iyi anlamaları gerektiğine dikkati çekerek,"Yeni normal diyoruz, kontrollü sosyal hayat diyoruz ama burada ne 'kontrol' ne de 'yeni' kelimeleri duyulmuyor maalesef. Onun için vatandaş normal hayatına geri dönüyor. İstirhamımız bir süre daha sabır gösterilmesi. Bir süredir vefatımız yok. Şu anda vefat sayımız 318." ifadelerini kullandı.

Düğün törenlerinin de serbest bırakıldığını ancak Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararların süreceğini anlatan Ayaz, "Yani baş donanma (erkek kınası), bayrak dikme, kına geceleri, düğün konvoyları yine ilimizde yasak. Bu yasağı uygulamaya devam edeceğiz. Hıfzıssıhha Kurulumuz aksi yönde bir karar alana kadar nikah şeklinde düğünlerin yapımına devam edilecek." diye konuştu.