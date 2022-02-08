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Vali Ayaz'dan TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı - Son Dakika

Vali Ayaz'dan TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı

08.02.2022 09:20

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın Çankırı'da da uygulanmaya başlandığını belirterek, vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın Çankırı'da da uygulanmaya başlandığını belirterek, vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Vali Ayaz, gazetecilere, TURKOVAC aşısının Çankırı Devlet Hastanesi'nde vatandaşlara uygulanmaya başlandığını söyledi.

İlk gün 62 kişiye TURKOVAC aşısının yapıldığını dile getiren Ayaz, "Bir kere daha tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Aşı olmayan bir nüfus var maalesef az da olsa. Lütfen olmayanlar aşılarını ivedilikle olsun. Bir de eksik dozları muhakkak tamamlayalım." dedi.

Son haftalarda vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çeken Ayaz, "Tedbirlere uyumu bu süreçte tekrar hatırlatmak istiyoruz. Vaka sayımız 3 haftadır çok ciddi yükseliş kaydetti. Artık TURKOVAC da var. Biliyoruz ki vatandaşlarımızın bir kısmı, 'Ben kendi aşımızı olmak istiyorum.' diye bugüne kadar aşı olmamışlardı. Onların da bir an önce hastanemize gelip aşı olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Ayaz'dan TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı
Vali Ayaz'dan TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı
Vali Ayaz'dan TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı

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Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Çankırı, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Ayaz'dan TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı - Son Dakika


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