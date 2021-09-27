Çankırı ve Çorum valilerinden 18 yaş altına aşı uyarısı - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentlerindeki vaka artışlarına işaret ederek 18 yaş altının da aşılanması uyarısında bulundu.

Çankırı Valisi Ayaz, Hazım Dağlı İlkokulu ve Şehit Yücel Karahasan Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ayaz, burada yaptığı konuşmada, herkesin tedbirlere riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

"Veliler tereddütlü ama çocuklarımızın da aşı olmasını tavsiye ediyoruz." diyen Ayaz, şöyle devam etti:

"Benim 15 ve 12 yaşlarındaki çocuklarım aşı oldular. İlk defa geçen hafta 18 yaş altı vaka sayımız yüzde 20'nin üzerine çıktı. 18 yaş altı vaka sayımız daha önce yüzde 3'lerdeydi. Hastanemize de ağır semptomlarla gelen çocuk sayısında artış var. Çocuklarımız, hastalığı önceki gibi geçirmiyor. Tüm halkımıza bu konuda dikkatli olmalarını öneriyoruz."

Yeni eğitim öğretim döneminde öğretmenlerin kendilerinden bir isteği olursa onlara kapılarının her zaman açık olduğunun altını çizen Ayaz, "Derdiniz derdimizdir. Bu büyük zorlukların yaşandığı pandemi döneminde özellikle maddi manada, teçhizat anlamında bir sıkıntı yaşanırsa bundan mutlaka bizim haberimiz olsun. Şu anda en büyük önceliğimiz eğitimin sağlıklı bir şekilde yürümesi. Hem sizlerin hem çocukların hem de velilerin sağlığı önceliğimiz. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetir ve atlatırız." ifadelerini kullandı.

"İlimizde 12 yaş ve üzeri aşısını tamamlamış kişi oranımız yüzde 70,44'tür"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bir açılışta yaptığı açıklamada, salgının yükseliş gösterdiği 10 il içinde Çorum'un da bulunduğunu ve vakaların genç nüfusta artış gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Halkımızı, öğrencilerimizi, Milli Eğitim teşkilatımızı bu konuda uyarıyorum. Bu şekilde gidersek tekrar eski günlere dönmemiz kaçınılmaz olacaktır. Salgın ile mücadele sadece sağlık müdürlüğünün, eğitim teşkilatımızın, polis teşkilatımızın ve jandarma teşkilatımızın üzerine bırakılabilecek bir görev değildir. Bununla bütün kesimlerin mücadele etmesi gerekiyor. Maske, mesafe ve temizliğe önem gösterelim. En büyük mücadelemiz aşımız. İlimizde 12 yaş ve üzeri aşısını tamamlamış kişi oranımız yüzde 70,44'tür. Bu rakam Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu rakamı daha da yukarı çekmemiz gerekiyor."

Herkesin eskisinden daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "İlimizde 57 öğretmen, 549 öğrenci ve 107 sınıfımız karantina altında. Bu, okullarımızda geldiğimiz son noktayı gösteriyor. Bunun için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.