Çankırı Valisi Ayaz: Kentte 643 bin 688 lira koronavirüs cezası kesildi - Son Dakika

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte salgın başladığından bugüne kadar 16 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, tedbirlere uymayanlara toplam 643 bin 688 liralık para cezası kesildiğini söyledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, kentteki koronavirüs vakaları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu. Kent merkezi ile birlikte tüm ilçelerde koronavirüs vakası olduğunu belirten Vali Ayaz, sürekli denetim halinde olduklarını dile getirerek, "Devlet olarak ilgili kurumlarımızla beraber tedbirleri almaya, denetimleri yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı da tedbirlere uyması konusunda elden geldiğince uyaracağız. Ama bu şekilde yaşamaya bir süre daha devam edeceğiz. Maske bir süre daha ayrılmaz parçamız olacak. Mesafeye, temizliğe dikkat edeceğiz. Eski hayatımıza dönmeye biraz daha zaman var. Bunun ne zaman olacağı belli değil. Bunu aşı ve ilaç konusundaki gelişmeler gösterecek" dedi.