Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması

01.03.2022 12:39
Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte günde 200 Kovid-19 vakasının çıktığını belirterek, tedbirlere riayet ve aşı çağrısında bulundu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte günde 200 Kovid-19 vakasının çıktığını belirterek, tedbirlere riayet ve aşı çağrısında bulundu.

Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Kovid-19 vakalarında düşüş yaşandığını ancak bunun istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Son dönemde hem tedbirlerde gevşeme hem de aşılamada eksiklik görüldüğüne işaret eden Ayaz, bu nedenle hem tedbirlere riayet edilmesi hem de aşı konusunda hassasiyet istediklerini dile getirdi.

Bugüne kadar kentte koronavirüs nedeniyle 622 kişinin öldüğüne dikkati çeken Ayaz, şöyle devam etti:

"Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Daha fazla can kaybı olmaması için en büyük isteğimiz, aşıların tamamlanması. Şu anda hastanemizde 37 hastamız var. Maalesef bu 37 hastanın 13'ü yoğun bakımda, 3'ü de entübe. Entübe hastalarımızın yaşları 63, 78 ve 82. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan da Allah bilir ama yine kayıplarımız olma ihtimali olacaktır. Son 1 haftada 14 vatandaşımız hayatını kaybetti."

İl genelinde okullardaki 35 sınıfın koronavirüs nedeniyle karantinada bulunduğunu anlatan Ayaz, geçen haftalarda bu rakamın daha yüksek olduğunu, giderek azaldığını kaydetti.

Mart ayının ortalarında vaka sayılarında azalma beklediklerini vurgulayan Ayaz, "Şu anda günlük 200 vaka çıkıyor. Tedbirlere biraz daha devam ama özellikle istediğimiz aşı. Aşılı olanlar özellikle bu süreci çok rahat şekilde evlerinde atlattılar." ifadesini kullandı.

Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması
Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması

YORUMLAR
500
Muhtarlardan Müdür Ergüder'e plaket Muhtarlardan Müdür Ergüder'e plaket Tokat'ta 3 haftada 3 bin 126 doz TURKOVAC aşısı uygulandı Tokat'ta 3 haftada 3 bin 126 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

Çankırı, Mevla, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement