Çankırı Valisi Ayaz, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte günde 200 Kovid-19 vakasının çıktığını belirterek, tedbirlere riayet ve aşı çağrısında bulundu.

Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Kovid-19 vakalarında düşüş yaşandığını ancak bunun istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Son dönemde hem tedbirlerde gevşeme hem de aşılamada eksiklik görüldüğüne işaret eden Ayaz, bu nedenle hem tedbirlere riayet edilmesi hem de aşı konusunda hassasiyet istediklerini dile getirdi.

Bugüne kadar kentte koronavirüs nedeniyle 622 kişinin öldüğüne dikkati çeken Ayaz, şöyle devam etti:

"Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Daha fazla can kaybı olmaması için en büyük isteğimiz, aşıların tamamlanması. Şu anda hastanemizde 37 hastamız var. Maalesef bu 37 hastanın 13'ü yoğun bakımda, 3'ü de entübe. Entübe hastalarımızın yaşları 63, 78 ve 82. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan da Allah bilir ama yine kayıplarımız olma ihtimali olacaktır. Son 1 haftada 14 vatandaşımız hayatını kaybetti."

İl genelinde okullardaki 35 sınıfın koronavirüs nedeniyle karantinada bulunduğunu anlatan Ayaz, geçen haftalarda bu rakamın daha yüksek olduğunu, giderek azaldığını kaydetti.

Mart ayının ortalarında vaka sayılarında azalma beklediklerini vurgulayan Ayaz, "Şu anda günlük 200 vaka çıkıyor. Tedbirlere biraz daha devam ama özellikle istediğimiz aşı. Aşılı olanlar özellikle bu süreci çok rahat şekilde evlerinde atlattılar." ifadesini kullandı.