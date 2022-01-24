Çankırı Valisi Ayaz, kış tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı - Son Dakika

Çankırı'da yoğun kar yağışı nedeniyle AFAD ekiplerince 5 mahsur kalma ihbarında 12 vatandaşın kurtarıldığı bildirildi.

Vali Ayaz, sosyal medya hesabından, kentte kış tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çankırı İl Özel İdaresi ekiplerince 171 personel, 84 iş makinasıyla yol temizleme ve müdahale çalışması yapıldığını belirten Ayaz, yolda ve rampalarda kalan 32 tır, 15 aracın kurtarıldığını aktardı.

AFAD ekiplerince 5 mahsur kalma ihbarında 12 vatandaşın kurtarıldığını, 7 aracın çekildiği anlatan Ayaz, "Kızılay Çankırı Şubesi tarafından Ilgaz ve Çerkeş'te mahsur kalanlara 1205 kumanya ve çorba ikramı yapıldı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan uygulamalarla kış lastiği bulundurmayan araçların devlet karayollarını kullanmaları engellendi." ifadelerini kullandı.