Çankırı Valisi Ayaz, korkunç korona virüs tablosunu açıkladı: "1 ayda 67 kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika

Çankırı Valisi Ayaz, korkunç korona virüs tablosunu açıkladı: "1 ayda 67 kişi hayatını kaybetti"

27.11.2020 13:14
Çankırı Valisi Ayaz, korkunç korona virüs tablosunu açıkladı:

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs tablosu hakkında yaptığı bilgilendirme toplantısında 1 ayda 67 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs tablosu hakkında yaptığı bilgilendirme toplantısında 1 ayda 67 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, düzenlediği basın toplantısında korona virüs hakkında yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayılarını açıkladığını ve salgının tüm yurtta tırmanışın istenmeyen bir noktaya doğru gittiğini belirtti.

"Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz"

Özellikle son 2 haftadır yine ciddi bir yükselişle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Ayaz, "Aşı ile ilgili açıklamaları takip ediyorsunuz. Bu tünelin ucundaki ışığın göründüğünü düşünüyoruz inşallah şuana kadar 3 farklı firma aşı ile ilgili sonuçlarını açıkladırlar. Muhtemelen önümüzdeki günlerde 3. fazda çünkü daha çok çalışma var. Yeni açıklamalarda olacak. İlk aşılarda Cumhurbaşkanı'nda ifade ettiği gibi 'Aralık'ın sonunda gelmesini beklemekteyiz' Bunları söylememdeki muradım şu vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Şu önümüzdeki 1,5 ayı daha az temas daha az hareket daha az sosyalleşmeyle geçirirsek bunu daha az kayıpla atlatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"Tünelin sonunda ışık görünecek"

Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanlarından bahseden Ayaz, "Bir sağlık çalışanımızı da kaybetti. Ben tekrar kendisine rahmet diliyorum. Ama çok üzücüydü 46 yaşında bir doktorumuz. Daha öncesinde 45 hemşiremiz daha öncesinde 42 yaşında bir ambulans şoförümüz korona virüse yenik düştüler. Onun için hem vatandaşlarımızın kendi sağlığı hem sevdiklerinin sağlığı, hem de sağlık çalışanlarımızın sağlığı için dikkat edelim. Tünelin sonunda ışığın göründüğü inşallah az bir zamanın kaldığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"1 ayda 67 kişi hayatını kaybetti"

Korona virüsün ortaya çıktığı günden bu zamana kadar toplamda 226 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"En son ki toplantıda vefat sayılarını 159 olarak vermiştik. Maalesef o zamandan bu zamana vefat sayımız 159'dan 226'ya arttı. Şuanda Çankırı genelinde korona virüs sebebiyle kaybettiğimiz vatandaş sayımız 226. O zamandan bu zamana 67 vatandaşımızı korona virüse kurban verdik. Bu tablonu korkutuculuğu da en önemli göstergesi. Hafife alınacak herhangi bir tarafı yok tablo her geçen gün ağırlaşmakta onun için tekrar aşılar gelip inşallah biz aşılama çalışmalarına başlayana kadar vatandaşlarımızdan sabır istiyoruz. Yeni tedbirlerin bir miktar daha etkili olacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren yeni uygulanan kısıtlamaların meyvelerini görmeye başlarız ama bu süreçte hepimize düşen azami dikkat. Geçenlerde sosyal medyada yaptığım açıklamada ifade etmiştim. Vakalarımızın 4'te 1'ini 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturmakta. Yani buda bizim gerçekten hem kayıp sayımızı artırıyor hem hastaneye yatma oranımızı artırıyor. Bir kere daha ifade ediyoruz"

"Sürekli olarak gelişmeler takip ediliyor"

Sosyal medyadaki haberlerin asılsız olduğunun altını çizen Ayaz, "Bir diğer konuda sağlık bakanımızda bir konuya işaret etti. Hastanedeki arkadaşlarımızın da görmüş olduğu şu verilen ilaçların kullanımında herhangi bir tereddüt olmasın vatandaşların bu ilaçları kullanmadığı, öyle olunca durumu iyi olduğu için eve gönderilen 3 gün sonra ciğerleri tutulmuş halde hastaneye gelen hastalarla karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Sağlık bakanlığında bir bilim kurulu var onlarca insan bir araya geliyor. O kadar ayın tecrübesiyle hangi ilaçların kullanılacağı noktasında karar alınıyor. Sürekli olarak gelişmeler takip ediliyor. Bunlara rağmen televizyonda sosyal medyada izlediklerinden dolayı vatandaşlarımızın kendilerine verilen ilaçları kullanmaması konusu olması gerçekten üzücü. Bu tabloyu ağırlaştırıyor. Ciğerlerinde her hangi bir problem yokken testi pozitif çıkmış ilaçları verilerek evine yerleştirdiğimiz vatandaşlarımız 3-5 gün sonra ciğerleri tamamen tutulmuş halde durumu daha ağır artık hastaneye yatıp oksijen desteği alması gerekir bir halde tekrar bize dönüş yapıyor. Bir kere daha uyarıyoruz doktorlarımıza güvensinler" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Çankırı Valisi Ayaz, korkunç korona virüs tablosunu açıkladı: 1 ayda 67 kişi hayatını kaybetti
Çankırı Valisi Ayaz, korkunç korona virüs tablosunu açıkladı: 1 ayda 67 kişi hayatını kaybetti
Çankırı Valisi Ayaz, korkunç korona virüs tablosunu açıkladı: 1 ayda 67 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Çankırı, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Ayaz, korkunç korona virüs tablosunu açıkladı: '1 ayda 67 kişi hayatını kaybetti' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada         
12:38
Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı         
11:59
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti         
10:49
Taksim'de taciz ettiği kadın, Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi         
10:43
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 14:01:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı Valisi Ayaz, korkunç korona virüs tablosunu açıkladı: "1 ayda 67 kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei