Çankırı Valisi Ayaz, toprak kayması yaşanan köyde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş ilçesinde toprak kayması nedeniyle evleri hasar gören vatandaşları ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ayaz, ilçeye bağlı 54 haneli Akhasan köyünü ziyaret ederek, AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik'ten bilgi aldı.

Köyde iki gün önce meydana gelen toprak kayması sonucu, kış döneminde kimsenin bulunmadığı bir evin kullanılamaz hale geldiği, üçü aktif kullanılan risk altındaki 6 evin de tahliye edildiği bölgeye yerleştirilen 3 konteynerde inceleme yapan Ayaz, köylülerle görüştü.

Yaklaşık 200 metre uzunluğunda 1 metre derinliğinde yarığın oluştuğu bölgeye AFAD'a bağlı jeoloji mühendisleri tarafından ayrıntılı incelemelerin devam ettiği, bölge için "afete maruz bölge" kararı alınmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Köy muhtarı Ayhan Çavdar da köylerindeki toprak kayması sonucu 3 ailenin acil barınma ihtiyacının ortaya çıktığını belirterek, devletin tüm kurumlarının yanlarında olduğunu kaydetti.