Çankırı Valisi Ayaz vaka artışına karşı aşı uyarısını yineledi - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, bu hafta itibarıyla kentteki koronavirüs vakalarında artış yaşandığını belirterek, tedbirlere uyulması ve eksik aşıların tamamlanması konusunda uyarıda bulundu.

Vali Ayaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, kurumların 2021 yılı içinde yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Hem Çankırı hem Türkiye hem de dünya için 2022 yılının daha iyi bir yıl olması temennisinde bulunan Ayaz, yılın ortalarına doğru salgın gölgesinden kurtulmayı ümit ettiklerini söyledi.

Çankırı'da 2021 yılında toplamda 326 bin 435 doz aşı yapıldığını belirten Ayaz, şöyle devam etti:

"Buradan bir kere daha sesleniyoruz, bu hafta itibariyle yeni bir yükseliş trendine de girdik, yaklaşık 3 aydır Sağlık Bakanımızın da açıkladığı verilerden gördüğünüz üzere bir düşüşteydi ve genel olarak çok iyiydi. Hastane çok rahatladı ama geçen hafta itibariyle hafif bir yükseliş var, yani Omicronun şehre giriş yaptığını değerlendiriyoruz. Yine tedbirlere uyulması ama daha önemlisi eksik aşıların tamamlanması şu an en büyük önceliğimiz." diye konuştu.

Çankırı'da bugün itibarıyla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 578 olduğunu dile getiren Ayaz, 2021 yılında 289 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.