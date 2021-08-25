Çankırı Valisi Ayaz: Vaka ve can kayıplarımız artıyor - Son Dakika

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs nedeniyle kent genelinde vaka sayılarında ve ölüm oranlarında artış yaşandığını açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı. Vali Ayaz, toplantı sonrası Twitter hesabından kent genelindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Vali Ayaz, vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, "Maalesef vaka sayılarımız ve can kayıplarımız artmaya devam ediyor. Bu yükselişe karşı elimizdeki en büyük silahı aşı olan vatandaşlarımız çoğunlukla hasta olmuyor, hasta olsa hastanelik olmuyor, hastanelik olsa yoğun bakımlık olmuyor, yoğun bakımlık olsa entübe olmuyor" dedi.