- Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

- Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu

15.02.2021 18:03

- Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs aşısını oldu.

- Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs aşısını oldu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz korona virüs aşılaması kapsamında bugün Çankırı Devlet Hastanesi'nde aşısını oldu.

Sisteminin açılması sonrasında randevu alarak Çankırı Devlet Hastanesi'nde aşısını olan Vali Ayaz aşı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Vali Ayaz, "Malumunuz Sağlık Bakanlığımızın belirlediği öncelikler doğrultusunda aşılama çalışmaları devam ediyor. İlimizde de bu konuda arkadaşlarımız büyük gayret gösteriyorlar. Sistem artık bizlere de açıldı. Ben de daha önce zaten beyanatlarımda söylemiştim sistem bize açıldığı anda aşımı olacağım diye. Bugün de aşı olmak için geldik. Sağolsun sağlık personellerimiz sayesinde aşımızı olduk. Şunu söylemek istiyoruz, tüm vatandaşlarımızın güven içerisinde aşı olmaları en büyük arzumuz ve temennimiz. Özellikle riskli durumda olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılamada hedef kitlemiz. Bu kitlenin aşıya karşı herhangi bir direnç geliştirmesini bir tereddüt göstermelerini istemiyoruz. Onun için lütfen vatandaşlarımızda aşılarını olsunlar. En büyük temennimiz o" dedi.

Vali Ayaz aşılamada herahangi bir yan etki görülmediğini ifade ederek, "Sabah yine salgın toplantısında arkadaşlara sordum bugüne kadar aşı yaptığımız vatandaşlarımız arasında yan etki görülen yok. Sağlık Bakanımız geçenlerde açıklama yaptı ülkemiz genelinde de böyle bir şey görülmedi. Özellikle sosyal medya mecralarında aşı ile ilgili dolaşan yalan yanlış bilgilere itimat edilmesin. Ben daha önce de söylemiştim bilime ve bilim insanlarımıza ve sağlıkçılarımıza güveniyoruz güvenmeye de devam edeceğiz. Aklımda herhangi bir tereddüt olmadan aşımı oldum. Sıraları geldiğinde ivedi olarak aşılarını olmalarını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde vefat sayısını 309 olarak açıklamıştım bu sayı 313 oldu. Yani hastalık ve hastalıktan kaynaklı kayıplarımız devam ediyor ilimizde. Bunu engellemenin şu anda en önemli yolu da tedbirlere uymak ve aşılama kapsamında olan vatandaşlarımızın da aşılanarak bağışıklık kazanmaları. Önümüzdeki süreçte de başta sağlık çalışanlarımızın gayretiyle aşılama ile ilgi çalışmalar devam edecek. İnşallah en kısa süre içerisinde hedef kitlenin aşılanmasını tamamlar, hastalıkla ilgili rahat bir düzeye ulaşırız. Tekrar söylüyoruz hastalık bitmedi onun için tedbirlere uymaya bir süre daha devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

- Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu
- Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu
- Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu
- Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu
- Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Çankırı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Son Dakika: Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: Süper Lig'in ismi "Spor Toto Süper Lig", TFF 1. Lig'in ismi ise "Spor Toto 1. Lig" olarak değişti İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü Koltuk altından süt fışkıran anne o anları paylaştı, takipçileri şaştı kaldı Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu
Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti         
17:57
Arda Turan izin gününde Florya'ya giderek tek başına antrenman yaptı Arda Turan izin gününde Florya'ya giderek tek başına antrenman yaptı         
17:16
Gençlerbirliği maçında gol atan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, kulüp tarihine geçti Gençlerbirliği maçında gol atan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, kulüp tarihine geçti         
17:00
Koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, yoğun bakıma kaldırıldı         
16:38
'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat         
16:36
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
Tartıştığı eşini öldüren güvenlik görevlisi, daha sonra intihara kalkıştı Tartıştığı eşini öldüren güvenlik görevlisi, daha sonra intihara kalkıştı         
15:14
Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı         
15:04
Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı         
14:12
Dere yatağında ölü bulunan İkranur'un katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı Dere yatağında ölü bulunan İkranur'un katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı         
12:38
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Salgını 6 yıl önceden bilen Bill Gates'ten iklim değişikliği uyarısı: Koronadan kurtulmak çok daha kolay Salgını 6 yıl önceden bilen Bill Gates'ten iklim değişikliği uyarısı: Koronadan kurtulmak çok daha kolay         
11:53
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 18:18:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei