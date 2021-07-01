Üye Girişi
Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü - Son Dakika

Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü

01.07.2021 17:44

- Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü Çankırı'da, Hint varyantının 61 yaşındaki bir vatandaşta görüldüğünü belirten Vali Abdullah Ayaz, "Hindistan varyantı da ilimizde dün itibariyle görüldü.

- Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü

ÇANKIRI - Çankırı'da, Hint varyantının 61 yaşındaki bir vatandaşta görüldüğünü belirten Vali Abdullah Ayaz, "Hindistan varyantı da ilimizde dün itibariyle görüldü. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Sağlık bakanımız 26 ilde görüldü. İlk hastamız 61 yaşında bir erkek vatandaşımız" dedi.

Çankırı'da kısıtlamaların 1 Temmuz itibari ile sona ermesiyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Abdullah Ayaz, kentin korona virüs tablosunu açıkladı.

Vali Ayaz, "Hindistan varyantının da ilimizde dün itibariyle görüldü. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Sağlık bakanımız 26 ilde görüldü dedi. salgın hastalıkla mücadele ediyoruz ilimize gelmemesi düşünülemezdi ama dün ilk hastamız 61 yaşında bir erkek vatandaşımız. Şu an için durumu iyi ama hepimizin dikkat etmesi gerekmekte aşıların yapılmasını istiyoruz. Hastanemizde 18 hastamız var bunların 13'ü serviste 5'i de yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki tüm hastamız entübe durumda. Vefat sayısı 419 bir süredir sabit kalıyor. 1 haziranda yapmış olduğumuz toplantıda bu sayı 409'du. Yani o günden bugüne 10 vatandaşımızı daha kaybettik. Diğer aylarla karşılaştırdığımızda çok şükür düşük olabilir ama ölümler devam ediyor. serviste yatan hastalarımızın en küçüğü 44 yaşında. Servisteki 13 hastamızın 3'ü 65 yaş altı hastalarımızdan oluşuyor. Yoğun bakımdakilerin de en küçüğü 69 yaşında. Salgın hafiflemiş olsa da etkisini devam ettiriyor. Önümüzde kurban bayramı var. Bayramla ilgili olarak da gerçekten endişe içerisindeyiz. Çünkü ister istemez bir hareket olacak. Vatandaşımız biz bu normalleşme dönemini artık kaçıncı defa yaşıyoruz. Şu anda herkes salgının bittiği kanaatinde genel manada. Dün ilimizde 1938 aşı yaptık. Günlük 4500 aşıyı çok rahat yapabilecek durumdayız ama son 1 haftaya baktığımızda 2 bini geçtiğimiz 2 gün var. Bunun dışında aşılama sayılarımız 2 binin altında seyretmiş durumda. Bundan da hiç memnun değiliz. 4 milyon 224 bin 729 lira salgının başından beri ceza yazmışız. 508 bin 271 lirasını tahsil etmişiz" dedi.

Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü
Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü
Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü
Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü

1 Temmuz, Çankırı, Vefat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DSÖ'den uyarı üstüne uyarı: Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda 19:02 DSÖ'den uyarı üstüne uyarı: Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı 18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş 18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım 17:45 Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı 17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı 17:01 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok 16:31 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı 15:42 Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri
18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
18:53 Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
18:46 Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı         
19:00
Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi         
18:54
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi         
17:42
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu         
16:12
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu         
15:00
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi         
14:49
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 19:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı Valisi duyurdu: 61 yaşındaki vatandaşta Hint varyantı görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement