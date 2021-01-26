Çankırı Valisi: Vaka sayılarımız iyi; ama tedbiri elden bırakmak için erken - Son Dakika
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Çankırı Valisi: Vaka sayılarımız iyi; ama tedbiri elden bırakmak için erken

26.01.2021 12:40
Çankırı Valisi: Vaka sayılarımız iyi; ama tedbiri elden bırakmak için erken

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, "Vaka sayılarımız oldukça iyi. Hastanemiz gayet rahat. Herhangi bir problemimiz yok. Ama hastalık henüz bitmedi, maskeleri çıkartmaya, tedbiri elden bırakmaya henüz çok erken" dedi.

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, "Vaka sayılarımız oldukça iyi. Hastanemiz gayet rahat. Herhangi bir problemimiz yok. Ama hastalık henüz bitmedi, maskeleri çıkartmaya, tedbiri elden bırakmaya henüz çok erken" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kentte koronavirüs vaka sayılarında azalma yaşandığını söyleyen Vali Ayaz, "Vaka sayılarımız oldukça iyi. Hastanemiz gayet rahat. Herhangi bir problemimiz yok. Ama şunu tekrar ifade ediyorum; hastalık henüz bitmedi, maskeleri çıkartmaya, tedbiri elden bırakmaya henüz çok erken. Onun için bir süre daha katı tedbirlerle yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ayaz, "Sağlık çalışanlarımızın aşılanması tamamlandı. 85 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılamalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar aşı olan vatandaşlarımızda, sağlık çalışanlarında görünen herhangi bir problem yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde aşı yaptırabilirler. Henüz aşı olmadım. 'Olabilirsiniz' denildiği gün olacağım, henüz bize sıra gelmedi" dedi.

Ayaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılında 2 milyon 249 bin 624 lira ceza uygulandığını kaydederek, "İlimiz için az değil. Kurallara uyulması noktasında vatandaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Uymama noktasında ısrar olursa bu konuda da ceza yazmaktan imtina etmiyoruz. Vefat sayısı bugün itibarı ile 304. Önceki toplantılara baktığımızda bir düşüş var. Önceden günlük ortalama vefat sayısı 1 ve üzeri olabiliyordu. Şu anda günlük ortalama 1'in altında" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Çankırı, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi: Vaka sayılarımız iyi; ama tedbiri elden bırakmak için erken - Son Dakika

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