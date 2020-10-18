Çankırı ve Amasya'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Çankırı ve Amasya'dan Azerbaycan'a destek

18.10.2020 19:17
Çankırı ve Amasya'dan Azerbaycan'a destek, System.String[]

Çankırı ve Amasya'da Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi ve konvoy oluşturuldu.

Çankırı ve Amasya'da Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi ve konvoy oluşturuldu.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İHH İnsani Yardım Derneği, Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü tarafından düzenlenen bisiklet turu Anıt alanında başladı.

Kucaklama Taşı mevkisinden Karatekin Parkı'na gelen grup, burada basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu dünyaya gösterdiğini vurgulayan Kale, şöyle konuştu:

"Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz.Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz ve şimdi 'Gardaşlık zamanı' diyoruz."

Amasya

Amasya'da, Amasya Tuning Kulübü üyeleri Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki göstermek isteyen vatandaşlar Şirin Köprüsü önünde bir araya geldi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslenen araçlar oluşturdukları konvoyla şehir turu attı.

Konvoya katılan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın yanında olduklarını, Azerbaycan ordusunun zafere ulaşması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın kardeş ülke, vatandaşlarının da can kardeşleri olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, bizim için can Azerbaycan'dır. Azerbaycan Türk milletinin gönlüdür, Türk milletinin yüreğidir. Mehmet Akif rahmetli neyse Vahapzade bizim için aynıdır. Elçibey yine gönlümüzde taht kurmuş, büyük bir dava adamıdır. Biz Amasyalılar olarak Amasya'yı nasıl görüyorsak, Amasya ile ilgili hayallerimiz neyse Azerbaycan için de aynı hayalleri kuruyoruz. Emperyalist güçlerin saldırısı ortadadır. Bize düşen oradaki kardeşlerimize, oradaki gardaşlarımıza en azından gönül olarak bir şeyler yapabilmek, yardımda bulunmaktır."

Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri de "Bugün önemli bir günde Azerbaycan'a destek konvoyu düzenliyoruz. Şu anda da modifiyeli araçlarımızı görüyorsunuz arka tarafta, Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı ile birlikte Azerbaycan'ın işgalden kurtulması için destek vereceğiz. Her zaman onların yanındayız, onları her zaman destekliyoruz." dedi.

Azerbaycan, Bisiklet, Çankırı, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı ve Amasya'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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