Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor - Son Dakika

Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor

09.11.2020 11:00

Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor Orta ilçesinde 4 kilometrelik yol stabilize bırakıldı Ankara'nın Çubuk ilçesi ile Çankırı'nın Orta ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun asfaltlanmayan 4 kilometrelik bölümü çözüme kavuşmayı bekliyor.

Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor

Orta ilçesinde 4 kilometrelik yol stabilize bırakıldı

ÇANKIRI - Ankara'nın Çubuk ilçesi ile Çankırı'nın Orta ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun asfaltlanmayan 4 kilometrelik bölümü çözüme kavuşmayı bekliyor.

Çubuk ile Orta ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda Ankara bölümü ilçe sınırına kadar asfalt çalışması yapıldı. Ankara ile Çankırı arasında bulunan ve zaman zaman alternatif yol olarak kullanılan yolda Çankırı bölgesinde yaklaşık 4 kilometrelik yol ise stabilize olarak bırakıldı. Sadece düzleştirilerek bırakılan ve asfaltlama çalışmasının yapılmadığı yol sürücülere zor anlar yaşatıyor.

"B planı olarak bu yolun hayata geçirilmesi gerekiyor"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan AS Parti Genel Başkanı ve Ankara Afet Dernek Başkanı Cavit Kayıkçı, "Köy muhtarlarımız Çankırı ile Ankara arasında yarım kalan bir yol için beni ziyaret ettiler. Ben de yolu yerinde gördüm. Ankara ve Çankırı arasında Çubuk üzerinden gidilen yaklaşık 4 kilometre stabilize asfalt atılması gereken bir yol var. Ben burada siyasi parti kimliği dışında aynı zamanda Ankara Afet Dernek başkanıyım. Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına, hem Çankırı Belediye Başkanına hatta Karayolları Genel Müdürlüğüne bütün ilgili taraflara sesleniyorum. Malumunuz olduğu üzere Çankırı birinci derece deprem bölgesi. Çankırı'da meydana gelebilecek muhtemel bir afette Ankara ve Çankırı arasındaki normal yol kapanacağı için, trafik kilitleneceği için, B planında bu yolun bir an evvel hayata geçirilmesi çok acil ve elzem bir konu" dedi.

"Olası bir afette iki il arasında kullanılan yol kilitlenir"

Olası bir acil durumda ekipleri kullanabileceği farklı bir yolun olması gerektiğini kaydeden Kayıkçı, "Muhtemel bir afet anında içerideki afetzedeler panik halinde biran evvel dışarı çıkmak ister. Dışarıdaki yakınlarını merak eden kişiler de afet bölgesine intikal etmek ister. Böyle bir ortamda Çankırı ve Ankara arasındaki normal kullanılan yol kilitlenir. Bu durumda itfaiyelerin, ambulansların, arama kurtarma ekiplerinin geçebileceği ilave yedek bir yola ihtiyaç var. Bu yol o ihtiyaç için mükemmel bir yol. Bir an evvel onarılıp Ankara ve Çankırı arasındaki ulaşımın sağlanması çok hayati öneme haiz. Umarım yetkililer bir an evvel el atarlar. Herkesin menfaatine istenilen bir durum olur" şeklinde konuştu.

"Bu yol sağlık bakımından daha yakın"

Bayındır Köyü Muhtarı Hakkı Çiçek ise "Ben bu yolun açılmasını destekliyorum. Sağlık bakımından burası çok yakın. Burası Orta ilçesi deprem bölgesi. Bu yolun açılması büyük şehre daha yakın. Ambulans, jandarma, 112 Acil Servis ekiplerinin ulaşımı daha rahat olur" ifadelerini kullandı.

İki il arasında kalan yolun yapılmamasına sitem eden Özlü Köyü Muhtarı Kemal Küpeli de konuşasında şunları dile getirdi:

"Burası Avcıova köyü arkasında da Çankırı'ya ait bir köy var. 6 kilometre yol Çubuk'un Ankara Büyükşehir'e ait. 4 kilometre yol Çankırı'ya ait. Yani koskoca başkentle Çankırı birleşip 10 kilometre yolu yapamadılar. Artık ben bunu siyasilerin takdirine bırakıyorum."

Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor
Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor
Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor
Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor
Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor
Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor

112 Acil, Çankırı, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı ve Ankara'yı birbirine bağlayan alternatif yol çözüm bekliyor - Son Dakika


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