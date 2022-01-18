Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Çorum'da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, giderek şiddetini artırdı.
Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu. Yağışla hava sıcaklığının sıfırın altında olması nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Çorum Belediyesi ile Karayolları Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı.
Kentte yağışların iki gün boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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