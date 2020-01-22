Çankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacak - Son Dakika

Çankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacak

6 saat önce

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İskilip Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacak, System.String[]

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İskilip Belediyesi'ni ziyaret etti.


İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'e görevinde başarılar dileyen Başkan İsmail Hakkı Esen, yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı ve İskilip'in kardeş belediye olduğunu belirterek, bölgesel kalkınmayı gerçekleştirme adına İskilip Belediyesiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.


Başkan Esen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ali Sülük, Çankırı Belediyesi ile birlikte her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.


Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetim kurulu üyeleri ile Çankırı ve İskilip Belediye meclis üyeleri de hazır bulundu. - ÇORUM

İsmail Hakkı Esen, Ali Sülük, İskilip, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir
Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir Manisa'da deprem sonrası ilk görüntüler! Vatandaşlar sokağa fırladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:26:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]