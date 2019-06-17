Çankırı ve Kırıkkale için sağanak uyarısı
1 saat önce
Çankırı ve Kırıkkale için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:01 Kaynak: AA
ve Kırıkkale
için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı belirtildi.
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
Son dakika! Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi
Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez
Son dakika! AK Partili Muş: Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak
İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu