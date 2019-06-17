Son Dakika Haberleri: Çankırı ve Kırıkkale için sağanak uyarısı
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Çankırı ve Kırıkkale için sağanak uyarısı

1 saat önce

Çankırı ve Kırıkkale için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Çankırı ve Kırıkkale için sağanak uyarısı, System.String[]
Çankırı ve Kırıkkale için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı belirtildi.
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:01 Kaynak: AA
Çankırı, Kırıkkale
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