Üye Girişi
Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı

21.06.2021 16:09
Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı, System.String[]

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması SonuçlandıTürkiye'nin dört bir tarafından gönderilen 82 eserin yarıştığı Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Türkiye'nin dört bir tarafından gönderilen 82 eserin yarıştığı Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Çankırı Belediyesi, "Yer Altı Tuz Şehri Logomuzu Sen Tasarla" sloganı ile düzenlediği "Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması"nın sonuçlarını açıkladı. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Rasim Sarıkaya ile Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tunç Boran'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada; tüm eserlerin proje hikayesinde; geliştirilen tasarımın ifade biçimi, metin dili, projeye uygun tasarım geliştirme ön araştırması ve fikri, jürinin oy birliği ile yetersiz bulundu. Jüri üyelerinin ortak görüşleri ve değerlendirmeleri sonucunda; yarışmacılar tarafından geliştirilen tasarımların çözümlenmesinde yeterli olgunluğa erişilemediğinden ve teknik ifadelerin zayıf olmasından dolayı jüri üyeleri oy birliği ile birinciliğe, ikinciliğe ve üçüncülüğe layık bir eser bulunmadığına karar verdi. Ön elemeden geçen dört eserden üçü Mansiyon Ödülü'ne, bir eser de Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Şartnamede belirtilen başvuru tarihi dışında gönderilen bir eser ise oylamaya tabi tutulmadı.

T. C. Çankırı Belediyesi Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçları

Jüri Özel Ödülü

AYŞE GİRİN BARSBAY - NİKESALT PENDİK/ İSTANBUL

Mansiyon Ödülü

ZEYNEL CAN PAKIR - TR4200_2

SELÇUKLU/KONYA

Mansiyon Ödülü

SELMAN MÜJDECİ - SAO18

MERKEZ/ÇANKIRI

Mansiyon Ödülü

ÇAĞLA ŞABAN/GUMJANDİ 3

ÇAYIROVA/KOCAELİ

Haber tarihi: 2021-06-21 Son eklenen 10 haber: Çankırı Belediyesi'nden Haftanın ÖzetiÇankırı'nın Tutmaç Çorbası TescillendiJapon Diplomat Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti Sağlıklı Kentler Birliği Haziran Ayı Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi Bursa Çalı Güreşleri'nden Şampiyonluk GeldiÇankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı'da Kavşak ve Refüjler Görülmeye Değer Çankırı Ulusal Televizyon Kanallarına Ev Sahipliği Yaptı

Karatekin Üniversitesi, İsmail Hakkı Esen, Türkiye, Çankırı, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik 17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım 16:53 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu 16:45 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a 16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi 16:00 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum 15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor         
17:18
İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı         
16:55
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim         
16:39
30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı         
16:37
Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış         
16:05
Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti         
15:46
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 17:27:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement