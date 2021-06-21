Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı
Türkiye'nin dört bir tarafından gönderilen 82 eserin yarıştığı Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı.
Çankırı Belediyesi, "Yer Altı Tuz Şehri Logomuzu Sen Tasarla" sloganı ile düzenlediği "Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması"nın sonuçlarını açıkladı. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Rasim Sarıkaya ile Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tunç Boran'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada; tüm eserlerin proje hikayesinde; geliştirilen tasarımın ifade biçimi, metin dili, projeye uygun tasarım geliştirme ön araştırması ve fikri, jürinin oy birliği ile yetersiz bulundu. Jüri üyelerinin ortak görüşleri ve değerlendirmeleri sonucunda; yarışmacılar tarafından geliştirilen tasarımların çözümlenmesinde yeterli olgunluğa erişilemediğinden ve teknik ifadelerin zayıf olmasından dolayı jüri üyeleri oy birliği ile birinciliğe, ikinciliğe ve üçüncülüğe layık bir eser bulunmadığına karar verdi. Ön elemeden geçen dört eserden üçü Mansiyon Ödülü'ne, bir eser de Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Şartnamede belirtilen başvuru tarihi dışında gönderilen bir eser ise oylamaya tabi tutulmadı.
T. C. Çankırı Belediyesi Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçları
Jüri Özel Ödülü
AYŞE GİRİN BARSBAY - NİKESALT PENDİK/ İSTANBUL
Mansiyon Ödülü
ZEYNEL CAN PAKIR - TR4200_2
SELÇUKLU/KONYA
Mansiyon Ödülü
SELMAN MÜJDECİ - SAO18
MERKEZ/ÇANKIRI
Mansiyon Ödülü
ÇAĞLA ŞABAN/GUMJANDİ 3
ÇAYIROVA/KOCAELİ
Haber tarihi: 2021-06-21 Son eklenen 10 haber: Çankırı Belediyesi'nden Haftanın ÖzetiÇankırı'nın Tutmaç Çorbası TescillendiJapon Diplomat Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti Sağlıklı Kentler Birliği Haziran Ayı Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi Bursa Çalı Güreşleri'nden Şampiyonluk GeldiÇankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı'da Kavşak ve Refüjler Görülmeye Değer Çankırı Ulusal Televizyon Kanallarına Ev Sahipliği Yaptı
Kaynak: Habermetre
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