Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki - Son Dakika

Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki

29.04.2021 16:34
Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki, System.String[]

Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Dr. Ercan Irmak, Ramazan ayı dolayısıyla hemşerilerine 200 liralık alışveriş çeki hediye etti.

Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Dr. Ercan Irmak, Ramazan ayı dolayısıyla hemşerilerine 200 liralık alışveriş çeki hediye etti.

Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yardım paketlerini Çankırı'daki esnaftan temin ederek Çankırı esnafının da kazanmasını sağlayan Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Ercan Irmak, bu yıl da hemşerilerine yardım etmeyi ihmal etmedi. Pandemiden dolayı yaşanan kapanmaların vatandaşlara olumsuz yansımalarını bir nebze olsun azaltmak için çeşitli girişimlerde bulunan Irmak, kapalı olan kahvehane, çay ocağı, kantin işletme sahiplerinin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklara, engellilere, yaşlılara verilmek üzere 300 adet 200 TL'lik alışveriş çekini ve yardım kolilerini STK'lar ve mahalle muhtarlıklarına teslim etti.

Irmak, memleketi Çankırı'yı unutmadıklarını ve yıl içerisinde olduğu gibi Ramazan ayında da yardımlarını sürdürdüklerini belirterek, "Çankırı, bizim için çok önemli. Biz buralıyız ve burayı seviyoruz. Ankara'da yaşıyor olmamız Çankırı'dan uzak olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu yıl iftar çadırı yerine ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş çekleri ve erzak kolisi dağıtmayı düşündük. Tabii bu yıl ülke olarak birçok sıkıntıya göğüs gerdik. Özellikle esnaflarımız çok zor günler geçirdi. Onlara da bir nebze katkımız olsun diye bütün hediye çeklerimizi ve kolilerimizi Çankırılı esnafımızdan temin ettik. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ve esnafımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Irmak, alışveriş çeklerini Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Ahmet Söğüt'e, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne, Gazi ve Şehit Yakınları Vakfı Çankırı Şubesi'ne, Çankırı'da Koruma ve Bakıma Muhtaç Çocuk Engelli Yaşlı ve Kadın Koruma Derneği'ne ve mahalle muhtarlarına teslim etti.

İhtiyaç sahipleri, Çankırı'yı unutmayarak yardımda bulunan Irmak'a teşekkür ederek, diğer iş adamlarına da Çankırı'ya sahip çıkmaları çağrısında bulundular. - ANKARA

Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki
Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki
Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki
Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki
Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki
Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki
Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki

Türk Lirası, Ramazan, Çankırı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, "Cezamı çekeceğim" dedi         
18:01
Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 56 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 56 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor         
17:23
Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü         
17:15
Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim         
16:49
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı         
16:38
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak         
15:55
Pişman koca, 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi Pişman koca, 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi         
15:05
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 18:17:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement