Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Irmak'tan 200 TL'lik hediye alışveriş çeki - Son Dakika

Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Dr. Ercan Irmak, Ramazan ayı dolayısıyla hemşerilerine 200 liralık alışveriş çeki hediye etti.

Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yardım paketlerini Çankırı'daki esnaftan temin ederek Çankırı esnafının da kazanmasını sağlayan Çankırılı Bürokratlar ve İşadamları Birliği Genel Sekreteri Ercan Irmak, bu yıl da hemşerilerine yardım etmeyi ihmal etmedi. Pandemiden dolayı yaşanan kapanmaların vatandaşlara olumsuz yansımalarını bir nebze olsun azaltmak için çeşitli girişimlerde bulunan Irmak, kapalı olan kahvehane, çay ocağı, kantin işletme sahiplerinin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklara, engellilere, yaşlılara verilmek üzere 300 adet 200 TL'lik alışveriş çekini ve yardım kolilerini STK'lar ve mahalle muhtarlıklarına teslim etti.

Irmak, memleketi Çankırı'yı unutmadıklarını ve yıl içerisinde olduğu gibi Ramazan ayında da yardımlarını sürdürdüklerini belirterek, "Çankırı, bizim için çok önemli. Biz buralıyız ve burayı seviyoruz. Ankara'da yaşıyor olmamız Çankırı'dan uzak olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu yıl iftar çadırı yerine ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş çekleri ve erzak kolisi dağıtmayı düşündük. Tabii bu yıl ülke olarak birçok sıkıntıya göğüs gerdik. Özellikle esnaflarımız çok zor günler geçirdi. Onlara da bir nebze katkımız olsun diye bütün hediye çeklerimizi ve kolilerimizi Çankırılı esnafımızdan temin ettik. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ve esnafımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Irmak, alışveriş çeklerini Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Ahmet Söğüt'e, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne, Gazi ve Şehit Yakınları Vakfı Çankırı Şubesi'ne, Çankırı'da Koruma ve Bakıma Muhtaç Çocuk Engelli Yaşlı ve Kadın Koruma Derneği'ne ve mahalle muhtarlarına teslim etti.

İhtiyaç sahipleri, Çankırı'yı unutmayarak yardımda bulunan Irmak'a teşekkür ederek, diğer iş adamlarına da Çankırı'ya sahip çıkmaları çağrısında bulundular. - ANKARA