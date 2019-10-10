Son Dakika Haberleri: Çankırılı çeltik üreticileri verimden memnun
Son Dakika Ekonomi Çankırılı çeltik üreticileri verimden memnun

Çankırılı çeltik üreticileri verimden memnun

1 saat önce

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının karşılandığı illerden Çankırı'da, çeltikte elde edilen yüksek verim üreticiyi sevindirdi.

Çankırılı çeltik üreticileri verimden memnun, System.String[]

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının karşılandığı illerden Çankırı'da, çeltikte elde edilen yüksek verim üreticiyi sevindirdi.

Mayıs ayından itibaren tarlalarına su veren çiftçiler, yoğun mesai harcayarak yaklaşık 5 ayda yetiştirdikleri çeltikleri hasat etmeye başladı.

Çankırı çevresinde, ağırlıklı olarak Kızılırmak ve Ilgaz ilçeleri ile merkez köylerde yaklaşık 25 bin dönüm arazide yetiştirilen çeltik, yüksek verimiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon çeltikte 20 bin tonu aşkın rekolte beklediklerini söyledi.

Rekoltenin geçen seneyle aynı oranda olduğunu ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını aktaran Gamzeli, "Rekoltemiz dönüm başı 750 ile 850 kilogram civarındadır. Bu rakamlar bizi fazlasıyla memnun ediyor. Çok emek verilen bir ürün, Allah çiftçilerimize daha bol versin." dedi.

Kredi borçlarının ertelenmesi talebi

Çiftçilerin randımanlı ürünler aldığını belirten Gamzeli, şunları kaydetti:

"Verimimiz yüksek gidiyor ancak çiftçilerimize verilen fiyat düşük. Girdi fiyatlarımız yükseldiği için çiftçilerimiz zor durumda kalıyor. Bizim tek beklentimiz özel bankalar da olmak üzere Ziraat Bankası ve tarım kredilere olan borcumuzun yapılandırılması ve faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz. Girdi fiyatları maliyetleri artırdığı için çiftçilerimiz para kazanamıyor."

Pirinç üreticisi Ahmet Karadayı da iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Geçen sene ile bu sene rakamlarımız aynı. Pirince bakınca verimini güzel alıyorsunuz ancak girdilerimiz biraz yüksek olduğundan cebimize bir şey kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Üretici Hıdır Ada ise yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yaptığını, ağustos ayında havaların soğumasının çeltiklerini etkilediğini ancak genel olarak verimden memnun olduğunu kaydetti.

Türkiye, Çankırı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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