Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor - Son Dakika
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Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor

10.06.2022 15:20

Çankırı'da bir çiftçi, tarlasında bulduğu ve yapısı ilgisini çeken taşın incelenmesini istiyor.

Çankırı'da bir çiftçi, tarlasında bulduğu ve yapısı ilgisini çeken taşın incelenmesini istiyor.

Çatalelma köyünde yaşayan Ramazan Şener'in dikkatini, tarlasında gördüğü ve bölgede rastlanılmayan, farklı yapısı olduğunu değerlendirdiği bir taş çekti.

Şener, taşı evine getirerek internetten göktaşıyla ilgili araştırma yaptı. Üzerine mıknatısın da yapıştığı taş, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında.

Şener, gazetecilere, tarlada gezerken bir taşın dikkatini çektiğini, değişik bir şey olduğunu hissettiğini söyledi.

Taşı yarısına kadar gömülü halde bulduğunu belirten Şener, "Yanıklar var üzerinde. İnternetten baktığımda, göktaşlarının düşerken yandığı yazıyor. Her tarafına mıknatıs yapışıyor. Taşın incelenmesini istiyorum." dedi.

Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor
Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor
Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor
Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor - Son Dakika

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