Çankırılı kadınlar Ticaret Bakanlığı'ndan hibe almaya hak kazandı

Çankırılı kadınların Ticaret Bakanlığından hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in girişimleriyle hayata geçirilen Çankırı Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nin Ticaret Bakanlığından destek alan 205 proje arasına girerek 149 bin lira hibe aldığı belirtildi.

Valilikte düzenlenen törende Kooperatif Başkanı Zübeyde Patatoğlu ile Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yaranbaşı'nın imza attığı aktarılan açıklamada, Patatoğlu'nun görüşlerine de yer verildi.

Kooperatif Başkanı Patatoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'a, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'e ve Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yaranbaşı'na teşekkür ederek, kooperatifin desteklerle daha da ivme kazanacağını ifade etti.

Hibe desteğinin Çankırı'nın yöresel ürünlerinin üretiminde kullanılacak ekipman donanımının sağlanması için kullanılacağı kaydedildi.

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