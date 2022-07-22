Çankırılı kadınlar Ticaret Bakanlığı'ndan hibe almaya hak kazandı - Son Dakika
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Çankırılı kadınlar Ticaret Bakanlığı'ndan hibe almaya hak kazandı

22.07.2022 18:01
Çankırılı kadınlar Ticaret Bakanlığı'ndan hibe almaya hak kazandı

Çankırılı kadınların Ticaret Bakanlığından hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Çankırılı kadınların Ticaret Bakanlığından hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in girişimleriyle hayata geçirilen Çankırı Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nin Ticaret Bakanlığından destek alan 205 proje arasına girerek 149 bin lira hibe aldığı belirtildi.

Valilikte düzenlenen törende Kooperatif Başkanı Zübeyde Patatoğlu ile Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yaranbaşı'nın imza attığı aktarılan açıklamada, Patatoğlu'nun görüşlerine de yer verildi.

Kooperatif Başkanı Patatoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'a, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'e ve Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yaranbaşı'na teşekkür ederek, kooperatifin desteklerle daha da ivme kazanacağını ifade etti.

Hibe desteğinin Çankırı'nın yöresel ürünlerinin üretiminde kullanılacak ekipman donanımının sağlanması için kullanılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırılı kadınlar Ticaret Bakanlığı'ndan hibe almaya hak kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çankırılı kadınlar Ticaret Bakanlığı'ndan hibe almaya hak kazandı - Son Dakika
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