Son Dakika Haberleri: Çankırılı öğrenciler sınırda halay çekti
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Çankırılı öğrenciler sınırda halay çekti

6 saat önce

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret eden Çankırılı öğrenciler, katıldıkları bir düğün töreninde halay çekti.

Çankırılı öğrenciler sınırda halay çekti, System.String[]

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret eden Çankırılı öğrenciler, katıldıkları bir düğün töreninde halay çekti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Hakkari'nin Çukura ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Çankırılı öğrenciler, ilçede güzel vakit geçirdi. Çukurca ilçesinde Beyan ve Musa Kurt çiftinin düğün törenine katılan öğrenciler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde yöre halkı ile kol kola girerek halay çekti. Öğretmen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 40 kişilik kafile, "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında ilk defa Çukurca ilçesini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Düğün töreninde birer konuşma yapan öğrenciler, Hakkari'de çok iyi karşılandıklarını söyledi. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
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