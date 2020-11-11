Çankırılı satranççılar yerin 150 metre altında hamle yaptı - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonunun hayata geçirdiği "Satranç Tarih ile Buluşuyor Projesi" kapsamında Çankırılı satranç sporcuları, yerin 150 metre altında satranç oynadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliğinin desteğiyle düzenlenen programda, satranççılar 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen tuz mağarasında yerin 150 metre altında hamlelerini yaptı.

Sporcular, daha sonra Çankırı Kalesi ve Anadolu'nun ilk darülhadisleri ile en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Taş Mescit'te maç yaptı.

Satranç İl Temsilcisi Nadir Kayaş, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sporcuların tarihi mekanları tanımasında etkinliğin önem taşıdığını belirten Kayaş, "Şehrimizin sembolü haline gelen tuz mağaramızın yeraltı tuz şehrine dönüşmeye başladığı bu dönemde şehrimizin tanıtımına katkı yapabilmek önemliydi. İlerleyen yıllarda tuz adıyla ve tuzun çıkarıldığı bu yeraltı şehrinde uluslararası düzeyde bir satranç turnuvası yapabilmek, yerli ve yabancı ustaları ilimizde ağırlayabilmek için çalışmalarımıza hız vereceğiz." ifadesini kullandı.