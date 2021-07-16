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Canko Bullies Genel Müdürü Can Süvari: Türkiye'nin ilk yasal yetiştiricisiyiz! - Son Dakika

Canko Bullies Genel Müdürü Can Süvari: Türkiye'nin ilk yasal yetiştiricisiyiz!

16 Temmuz 2021 Cuma 10:10
Canko Bullies Genel Müdürü Can Süvari: Türkiye'nin ilk yasal yetiştiricisiyiz!, System.String[]

Küçüklüğünden beri hız sporlarına tutkunluğu olan, kedi ve köpek beslemeyi hobi edinen genç girişimci Can Süvari, dünya genelinde çok popüler, ancak Türkiye'de yaygınlaşmamış olan ilk American Bully ırkı köpeğini sahiplendikten sonra, köpeğine olan ilgi ve sevgisi neticesinde, bu ırkı Türkiye'de korumayı ve tanıtmayı hedeflemiştir.

Kaslı yapıları ile dikkat çeken Amerikan Bully ırkı güven sergileyen, yaşam sevinci olan, ailelerini memnun etmek ve bağ kurmayı çok isteyen bir cinstir. Dost canlısı olan bu ırk, cocuklar, diğer aile üyeleri ve diğer hayvanlar ve köpek cinsleri ile araları son derece iyidir ve bu sebeple aynı zamanda dadı köpeği olarak da bilinir. Kısa sürede sahiplenmiş olduğu şecereli safkan American Bully'lerinin sayısını çoğaltan Can Süvari, Canko Bullies markasını kurup, Türkiye'nin ilk ve tek yasal, ayrıca dünyadaki ilk üç yasal American Bully yetiştiricileri arasına girmeyi başardı.

2 kız çocuğu sahibi Canko Bullies genel müdürü Can Süvari; "Kedili ve küçük çocuklu bir aileye dahil etmiş olduğum American Bully cinsi köpeğimin sevecen, sakin ve aşırı duygusal olduğunu deneyimledim. Ve bunu da profesyonel olarak, American Bully ırkını koruma ve tanıtma amaçlı, Canko Bullies markasını kurdum. Tabii ki ilk kurduğum zamanlarda, yasalarda da tam açıklık olmadığı için, baya sıkıntılar yaşadık diyebilirim. Ağırlıklı besi, koruma ve spor için kullanılan hayvanların yetiştiriciliği üzerine izinlerin olmasından kaynaklı, bu sektörün ilk öncü firması haline geldik. Özellikle bakanlığımızın da, artık bu işleri resmî olarak yapan yerleri desteklemesi ve de hayvan yetiştirme, bakım yerlerine özel olarak dikkat etmesi, bizim için paha biçilemez bir hizmet oldu diyebiliriz. Bizler de hayvan severler olarak, çok uzun yıllardır merdiven altı yetiştirme merkezleri veya evlerde yapılan şeyleri tasvip etmiyorduk. Son iki yıl içerisinde sektörde yapılan büyük yeniliklerden kendi ırkımızda ilk ve tek yasal firma belgemizi alarak, dünya üreticileri arasına girmiş bulunduk." diye sözlerine devam etti.

Ayrıca Can Süvari; "2021 yılı bizim için adeta altın çağımızın başlangıcı oldu diyebiliriz. İlk başladığımızda hedefimiz sadece Türkiye diye düşünürken, ağırlıklı Amerika ve Avrupa halkının inanılmaz talepleriyle karşılaşır hale geldik. Özellikle Mayıs ayından sonrada Rusya ve Katar halkının da dikkatini çektiğimizi söylemek isterim. 3 kişilik bir ekiple başladığımız bu yolda şu an kendimize özel arazilerimiz ve yönetim binamızla 12 kişilik büyük bir aile olduk. Özellikle ilk olduğumuz için bakanlığımızda sürekli bizimle olup, beraber bir yol çiziyoruz. Açıkçası yaptığımız iş o kadar güzel bir şey ki, safkan American Bully'leri sahiplendirip, yeni ailelerine kavuşmalarına vesile oluyoruz. İnsanların bu konuda resmî yerlerle muhatap olması neredeyse uzun yıllarca hayal olan bir sektörde, gelen kişiler ve online olarak görüntülü konuştuğumuzda çoğu müşterimiz şaşırıyor veya nasıl böyle bir tesis kurduğumuzu inanamaz hale geliyor. Amerika, Hollanda, Rusya gibi ülkelerden üst düzey safkan damızlık American Bully'ler ithal ediyoruz ve Türkiye'de daha önce hiç üretilmemiş renklerin ilk üreticisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin bulunduğu coğrafi konumdan ötürü de Avrupa ve Ortadoğu'nun daha tercih edildiği bir nokta haline gelmiş bulunmaktayız.Hedefimiz arasında Eylül ayında ikinci tesisimizi de açılmış olmasını planlıyoruz. Tabii bunun yanı sıra, sadece şecereli ırklarımız için değil, tüm evcil dostlarımıza sağlıklı ve kaliteli beslenme çözümleri sunmak adına yakında Canko Pet Food markasıyla mama sektöründe de aynı başarıyı hedeflemekteyiz" sözlerini iletti.

Canko Bullies Genel Müdürü Can Süvari: Türkiye'nin ilk yasal yetiştiricisiyiz!

Amerika Birleşik Devletleri, DOST Partisi, Türkiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Canko Bullies Genel Müdürü Can Süvari: Türkiye'nin ilk yasal yetiştiricisiyiz! - Son Dakika


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