Çankrı'da 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Çankırı'da çeşitli uçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişi yakalandı. Çankırı il merkezinde haklarında 'cebir tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs, Çankırı'nın Korgun ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 4 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hakkında 'kasten yaralama ve basit yaralama' suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ÇANKIRI