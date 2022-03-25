Çankrı'da 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Çankrı'da 4 hükümlü yakalandı

25.03.2022 11:33
Çankrı'da 4 hükümlü yakalandı

Çankırı'da çeşitli uçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çankırı'da çeşitli uçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişi yakalandı. Çankırı il merkezinde haklarında 'cebir tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs, Çankırı'nın Korgun ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 4 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hakkında 'kasten yaralama ve basit yaralama' suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ÇANKIRI

Çankrı'da 4 hükümlü yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çankrı'da 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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