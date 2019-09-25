Son Dakika Haberleri: Cankul, İtfaiyecilerin gününü kutladı
Son Dakika Güncel Haber

Cankul, İtfaiyecilerin gününü kutladı

41 dakika önce

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İtfaiye Haftası dolayısıyla Kepsut İtfaiye amirliği personelini ziyaret etti.

Cankul, İtfaiyecilerin gününü kutladı, System.String[]

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İtfaiye Haftası dolayısıyla Kepsut İtfaiye amirliği personelini ziyaret etti.


Başkan Cankul yayımladığı mesajında, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, 25 Eylül 1923' de belediyelere devredilen itfaiyecilik kutsal bir meslektir. Her yıl 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 305.yılını kutladığımız İtfaiyecilik; bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen, en riskli ve en stresli mesleklerden birisidir. İtfaiyeciler, silahı hortum ve mermisi su olan ateş savaşçılarıdır. Vatandaşın yangına karşı can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenen itfaiyecilerin; her türlü koşulda hiç bir menfaat gözetmeden düşündüğü tek şey kurtarmak ve söndürmektir. Ödülü ise başarılı olduğunda duyduğu hazdır.Yangın, deprem, sel felaketi, trafik kazaları gibi acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde kendi canlarını bir saniye bile düşünmeden zor durumda olan her canlıya, 7-24 fedakarca koşan ve hayat kurtaran kahramanlarımızın İtfaiye Haftasını kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

İsmail Cankul, İtfaiye, Kepsut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak
Son Dakika: Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde ilk dersi Kurucu Rektör Nihat Hatipoğlu verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:49:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cankul, İtfaiyecilerin gününü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]