CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE - Son Dakika

CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE

22.05.2021 10:05

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde bu yıl görev alacak 50 cankurtarana bir de robot eşlik edecek.

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde bu yıl görev alacak 50 cankurtarana bir de robot eşlik edecek. 14 kilogram ağırlığındaki 'Fasty' isimli robot, 200 kilo insanı kolayca taşıyabilirken, kıyıdan 600 metre açığa kadar boğulma tehlikesi geçiren tatilcilerin imdadına yetişiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında teması sıfıra indiren ve bulaş riskini azaltan insansız cankurtaran aracı, 45 dakika boyunca durmadan su yüzeyinde çalışabiliyor.

Turizm kenti Antalya'da, 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen sezonla ilgili hazırlıklar sürüyor. Plajlardaki işletmeler ise yeni sezon için kendilerine ayrılan alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenliyor. Fiziki yapıların dışında tatilcilere sunulan güvenlik hizmetleri kapsamında, cankurtaranlar da görevlerine başladı. 7 kilometrelik Konyaaltı Sahili'nde bu yıl 50 cankurtaran, boğulma tehlikesi geçiren tatilcilere hizmet verecek. Cankurtaranların yanı sıra bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmeti hayata geçirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek proje olarak hayata geçirilen bu çalışma kapsamında, teması sıfıra indiren ve bulaş riskini azaltan insansız cankurtaran aracı, cankurtaran ekibine dahil edildi. 14 kilogram ağırlığında olan ve su yüzeyinde hızlı manevra yapabilen robot, kıyıdaki cankurtaranlar tarafından yönetiliyor. Elektrikli ve 45 dakika durmadan su yüzeyinde çalışabilen 'Fasty' isimli robot, 200 kilogram ağırlığı kolaylıkla taşıyabiliyor. Üzerinde kamera ve aydınlatma sistemleri olan robot, kıyıdan anons eden cankurtaranın sesini yardım isteyen kişiye duyurmak için kullanılan hoparlöre de sahip.

'YERLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLDİ'

Robotu geliştiren firmanın kurucu ortaklarından Emre Ege, cihazın çok teknolojik olduğunu ve kolay kullanıldığını söyledi. Robotun yerli kaynaklar kullanılarak, 1 yılda üretildiğini belirten Ege, 'Plajlardaki boğulma vakalarını kurtarmak için hayata geçirildi. Cihaz çok hızlı devreye alınabiliyor. 600 metreye kadar uzaktan kumanda ile yönetiliyor. Yeşil enerji kullanıyor yani elektriklidir. Aynı zamanda cankurtaranı da taşıyabiliyor. Bizim şirket olarak amacımız ise yurt dışına açılmak ve ihracat gerçekleştirmek dedi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ ANTALYA'DA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy da tatilcilerin sağlık ve güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Robot sayesinde sezonda pandemi kuralları kapsamında temasın sıfıra indirildiğini belirten Atasoy, 'Kötü hava koşullarında dahi hizmet vereceğini test ettik. Devrilse dahi hemen düzelebiliyor. Çok geliştirilmiş bir araç. Türkiye'de ilk defa Antalya'da kullanılıyor olması bize mutluluk veriyor. Tedbir önemlidir. Umarız bu cihazdan elde ettiğimiz tecrübeyle yaygınlaşmasına sebep olacağız diye konuştu.

TATBİKATI MERAKLA İZLEDİLER

Öte yandan Konyaaltı Sahili'nde testi yapılan robot, tatilciler tarafından ilgiyle izlendi. Senaryo gereği boğulan tatilciyi kurtarma çalışmalarını merakla takip eden tatilcilerden Aylin Kılıç, yerli ve milli olmasına sevindiklerini söyledi.

Sahilde denize girenlerden Dilek Sarıkaya da yüzme bilmediğini belirterek, 'Bir şey olursa hemen gelip kurtarır, diye düşündüm. Çok güzel bir ürün dedi.

İlk defa denize girdiğini belirten Aliye Üstün ise 'Yüzme bilmeyenler için çok güvenli bir robot. Emeği geçenlere teşekkür ederim diye konuştu.

CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE
CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE
CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE
CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE
CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE
CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE
CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE
CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE
CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE

Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim         
11:26
Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı         
11:10
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Akşener'in ziyareti sırasında saldırıya uğrayan esnaf yaşananları anlattı Akşener'in ziyareti sırasında saldırıya uğrayan esnaf yaşananları anlattı         
10:20
Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş         
10:07
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Film sahnesi değil, İstanbul'da yaşandı! Fas uyruklu kadın, ''Bu bebek benim'' diyerek başkasının bebeğini kaçırmaya çalıştı Film sahnesi değil, İstanbul'da yaşandı! Fas uyruklu kadın, ''Bu bebek benim'' diyerek başkasının bebeğini kaçırmaya çalıştı         
09:09
Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak         
08:35
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor         
00:31
Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı         
23:53
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti         
17:03
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 11:36:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement