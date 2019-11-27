Son Dakika Haberleri: Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı

6 saat önce

Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralıARTVİN - Artvin'de Cankurtaran tünelinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı

ARTVİN - Artvin'de Cankurtaran tünelinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye Hopa Borçka arasındaki Cankurtaran Tünelinde T.Y' nın kullandığı 08 AAC 719 plakalı otomobil, F.A'nın kullandığı 08 K 5179 plakalı kamyonda çarptı.

Kazada araç sürücüleri ile Taner Yılmaz'ın kullandığı araçta bulunan N. Ş. yaralandı.

Yaralılardan Nuray Şentürk, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, otomobil sürücüsü ise Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdanesiyle söndürülürken, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan Cankurtaran Tüneli yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 06:14:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]