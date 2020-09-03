Cankurtaranlar 193 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

Samsun'da cankurtaranlar yüzme sezonunda 193 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Samsun'da 29 kilometrelik sahilde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemlerine devam ediyor. 85 cankurtaranın görev yaptığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi, haziran, temmuz ve ağustos aylarında boğulma tehlikesi geçiren 193 kişiyi kurtardı.
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlardan 4'ü kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:48 - Kaynak: İHA
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