Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren 70 kişiyi kurtardı
1 saat önce
Tekirdağ'da sahillerde görevli cankurtaranlar yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi yaşayan 70 kişiyi kurtardı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
'da sahillerde görevli cankurtaranlar yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi yaşayan 70 kişiyi kurtardı. Şarköy
ilçesinin Mavi Bayraklı
plajları ile Kumbağ
'da görev yapan Tekirdağ'da belediye bünyesinde görev yapan 22 cankurtaran ve arama kurtarma botu, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi yaşayan 70 vatandaşı kurtardı. Cankurtaranlar ayrıca, birçok vatandaşa da basit ilkyardım müdahalesinde bulundu. - TEKİRDAĞ
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