Son Dakika Haberleri: Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren 70 kişiyi kurtardı
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Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren 70 kişiyi kurtardı

1 saat önce

Tekirdağ'da sahillerde görevli cankurtaranlar yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi yaşayan 70 kişiyi kurtardı.

Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren 70 kişiyi kurtardı, System.String[]
Tekirdağ'da sahillerde görevli cankurtaranlar yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi yaşayan 70 kişiyi kurtardı.

Şarköy ilçesinin Mavi Bayraklı plajları ile Kumbağ'da görev yapan Tekirdağ'da belediye bünyesinde görev yapan 22 cankurtaran ve arama kurtarma botu, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi yaşayan 70 vatandaşı kurtardı. Cankurtaranlar ayrıca, birçok vatandaşa da basit ilkyardım müdahalesinde bulundu. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Şarköy, Kumbağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
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