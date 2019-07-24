Cankurtaranlar, can simidiyle sürüklenen minik Cemre'yi kurtardı
1 saat önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesinde, rüzgarda can simidiyle sürüklenen Cemre N.'yi (4) cankurtaran ekipleri kurtararak, annesine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:02 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Edremit
ilçesine bağlı Altınkum
Mahallesinde, rüzgarda can simidiyle sürüklenen Cemre N.'yi (4) cankurtaran ekipleri kurtararak, annesine teslim etti.
Edremit ilçesinde annesi Serpil N. ile denize giren Cemre N.'nin içinde bulunduğu can simidi bir anda rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Denizde annesinden metrelerce uzaklaşan küçük kızı fark eden Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi harekete geçti. Cemre, bota alınarak karaya çıkarıldı. Endişe içinde kızını bekleyen anne ise gözyaşları içinde yavurusan kavuştu. Minik Cemre'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Balıkesir
Polis memurunun öldüğü şezlong tartışmasının detayları ortaya çıktı Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi