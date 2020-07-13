Cankurtaranlar hafta sonu 34 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

Cankurtaranlar hafta sonu 34 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Samsun'da 29 kilometrelik sahilde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, hafta sonu tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 34 kişinin hayatını kurtardı.

Samsun'da 29 kilometrelik sahilde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, hafta sonu tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 34 kişinin hayatını kurtardı.

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Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Samsun sahillerinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemlerine devam ediyor. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere sahil kentin belirli noktalarında denize giren vatandaşlar, özellikle RİP akıntısına karşı uyarıldı.


85 cankurtaranın görev yaptığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi, geçen cumartesi ve pazar günü serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 34 kişiyi kurtardı. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak için canla başla çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "85 profesyonel cankurtaranımız ile Terme ve Yakakent ilçeleri arasındaki tüm sahilimizde görev yapıyoruz. Alınan önlemlere rağmen arzu etmediğimiz durumlarda yaşanabiliyor. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini ve denizdeki dubaların dışına çıkmamalarını rica ediyoruz" dedi. - SAMSUN

İtfaiye, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cankurtaranlar hafta sonu 34 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
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