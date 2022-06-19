Cankurtaranlar rip akıntısı uyarısı yaptı, vatandaşlar dinlemedi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Çevlik sahilinde rip akıntısı nedeniyle uyarılan vatandaşler cankurtaranları dinlemeyerek tehlikeli sularda serinlemeye devam etti.

Sahil bölgesinde ve sahil kenarında cankurtaranlar uzun süre, rip akıntısının bulunduğu alanda yüzmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Uyarıya rağmen vatandaşlar akıntının olduğu bölgede yüzmeye devam etti.

Rip akıntısı kıyıya ulaşan dalgaların, aynı tepkiyle geri dönmesidir. Burada kıyıya ulaşan dalga ne kadar güçlüyse geri dönmesi de o kadar güçlü oluyor.