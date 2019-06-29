Son Dakika Haberleri: Cankurtaranlar Yeni Bölümüyle Nat Geo People'da Devam Ediyor
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Cankurtaranlar Yeni Bölümüyle Nat Geo People'da Devam Ediyor

56 dakika önce

Kaliforniya sahillerinde güneşin tadını çıkarırken yaşanan deniz kazalarına müdahale etmekten sorumlu ekiplerin hikayeleri "Cankurtaranlar"ın yeni bölümüyle 2 Temmuz Salı günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.

Cankurtaranlar Yeni Bölümüyle Nat Geo People'da Devam Ediyor, System.String[]

Kaliforniya'nın parlak güneşiyle insanları çeken sahillerinde ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak özel eğitimli bir grup cankurtaranın sorumluluğunda. Ters akıntıya kapılma riski, aç köpekbalıkları, vücut ısısında yaşanan ani düşüşler, kemik kırılmaları gibi pek çok krize soğukkanlılıkla mücadele eden cankurtaranların yaşadıkları Nat Geo People ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

"Cankurtaranlar" merak uyandıran yeni bölümüyle 2 Temmuz Salı günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:07 Kaynak: Bültenler
salı günü, 2 temmuz, kaliforniya, Güncel
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