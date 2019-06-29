Cankurtaranlar Yeni Bölümüyle Nat Geo People'da Devam Ediyor
56 dakika önce
Kaliforniya sahillerinde güneşin tadını çıkarırken yaşanan deniz kazalarına müdahale etmekten sorumlu ekiplerin hikayeleri "Cankurtaranlar"ın yeni bölümüyle 2 Temmuz Salı günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:07 Kaynak: Bültenler
Kaliforniya'nın parlak güneşiyle insanları çeken sahillerinde ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak özel eğitimli bir grup cankurtaranın sorumluluğunda. Ters akıntıya kapılma riski, aç köpekbalıkları, vücut ısısında yaşanan ani düşüşler, kemik kırılmaları gibi pek çok krize soğukkanlılıkla mücadele eden cankurtaranların yaşadıkları Nat Geo People ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
"Cankurtaranlar" merak uyandıran yeni bölümüyle 2 Temmuz Salı günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.
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