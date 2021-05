CANKURTARANLARDAN KAN BAĞIŞI - Son Dakika

MUŞ'ta, Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden destek geldi. İl Müdürü Veysi As, "'Nerede hayat, orada AFAD' sloganıyla yola çıkan bizler, bugün de can kurtarmak amacıyla kan verdik" dedi.

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD personeli ile gönüllüleri, koronavirüs salgını sürecinde azalan kan stoklarına destek amacıyla bir araya geldi. AFAD binası önünde toplanan bağışçılar, Türk Kızılay Muş Şubesi Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü'nce getirilen araçta form doldurarak, kan bağışında bulundu.

'Nerede hayat, orada AFAD' sloganıyla yola çıktılarını belirten İl Müdürü Veysi As, "Pandemi nedeniyle ülkemiz genelinde de kan bağışı ihtiyacının olduğunu bildiğimiz için Türk Kızılay'a müracaatımızı yaptık. Kan bağış aracını AFAD il binamızın bahçesine aldık. Başta AFAD personeli olmak üzere gönüllülerimiz ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile birlikte kan bağışında bulunduk, katkı sağladık. 'Nerede hayat, orada AFAD' sloganıyla yola çıkan, her alanda kurtarma çalışması yürüten bizler, bugün de can kurtarmak amacıyla kan verdik" dedi.

'KAN HER ZAMAN İHTİYACIMIZ'

AFAD gönüllüleri olarak Türk Kızılay'ın yanında olduklarını belirten Deniz Can da "112 Çağrı Merkezi çalışanları ve AFAD personeli ile birlikte Türk Kızılay'a destek veriyoruz. Kan ihtiyacı duyan her vatandaş için buradayız. Ben olmasam ne olur, demeyin. Siz varsanız çok şey olur. Kan her zaman ihtiyacımız" diye konuştu.

Kan bağışı sonrası bağışçılar arasında düzenlenen çekiliş ile 5 kişiye, afet ve acil durum çantası hediye edildi.