Cankurtaranların denizden çıkardığı Adem, hayata tutunamadı - Son Dakika
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Cankurtaranların denizden çıkardığı Adem, hayata tutunamadı

17.06.2022 17:00
Cankurtaranların denizden çıkardığı Adem, hayata tutunamadı

KOCAELİ'de boğulmak üzereyken, cankurtaranların denizden çıkardığı Adem Tekin (18), hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'de boğulmak üzereyken, cankurtaranların denizden çıkardığı Adem Tekin (18), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Adem Tekin bir arkadaşıyla denize girdi. Arkadaşı, Tekin'in denizde kaybolduğunu fark edince bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranları, polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. Cankurtaranların yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulunan Adem Tekin, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekibi, Tekin'e kalp masajı yaptı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Adem Tekin, tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cankurtaranların denizden çıkardığı Adem, hayata tutunamadı - Son Dakika

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