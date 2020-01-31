Canla başla mücadele eden kahramanlar - Son Dakika
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Canla başla mücadele eden kahramanlar

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da can ve mal kaybına yol açan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında jandarma ekipleri de depremzedelere ulaşmak ve yardım etmek için canla başla mücadele ediyor.

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Elazığ ve Malatya'da can ve mal kaybına yol açan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında jandarma ekipleri de depremzedelere ulaşmak ve yardım etmek için canla başla mücadele ediyor. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araçların çıkamadığı noktalara atlarla ulaşıp depremzedelere yardım götürüyor.


Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarla gidilemeyen evlere atlarla çadır taşıyor. Doğanyol ilçesinde vatandaşların çadırlarını kurmalarına yardımcı olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ile birlikte çadır dağıtımı yaparken, araçların çıkamadığı noktalara çadırları ve eşyaları at sırtında taşıyarak ulaştırıyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların çadırlarını da kurarak yardımcı oluyor. Kış şartlarının hakim olduğu ve vatandaşların sıkıntılarının daha da arttığı bu noktada 700'e yakın jandarma personelinin yaklaşık 3 bin civarında çadır kurulumunu tamamladığı bildirildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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