Çanlar İngiliz şirketleri için çalıyor
1 saat önce
İngiltere'de, AB referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana yatırım planlarını rafa kaldıran pek çok şirket, belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle operasyonlarının bir kısmını şimdiden alternatif ülkelere kaydırmış durumda.
İngiltere
'de, AB
referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana yatırım planlarını rafa kaldıran pek çok şirket, belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle operasyonlarının bir kısmını şimdiden alternatif ülkelere kaydırmış durumda.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09
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