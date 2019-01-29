Son Dakika Haberleri: Çanlar İngiliz şirketleri için çalıyor

Çanlar İngiliz şirketleri için çalıyor

1 saat önce

İngiltere'de, AB referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana yatırım planlarını rafa kaldıran pek çok şirket, belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle operasyonlarının bir kısmını şimdiden alternatif ülkelere kaydırmış durumda.

Çanlar İngiliz şirketleri için çalıyor, System.String[]
İngiltere'de, AB referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana yatırım planlarını rafa kaldıran pek çok şirket, belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle operasyonlarının bir kısmını şimdiden alternatif ülkelere kaydırmış durumda.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
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