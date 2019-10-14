Ağrı'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenciler ve velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamaya koyduğu "Canlar Okuyor Fidanlar Hayat Buluyor Projesi" ilgi görüyor.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla hayata geçirilen proje kapsamında, öğrenciler sınıflar başta olmak üzere parklar, okul bahçeleri ve yeşil alanlarda kitap okuyor.

Öğrenci velilerinin de dahil edildiği projede, anne ve babalar haftanın belirli günlerinde okullara gelerek çocuklarıyla aynı sıralarda oturup onlarla birlikte okuma fırsatı buluyor.

Proje, okuldaki idareciler, öğretmenler, temizlik personeli, kantinciler, öğrenci servis şoförlerinden de büyük ilgi görüyor.

Evde, okulda, serviste kitap okuyorlar

Henüz küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazanmaları amaçlanan öğrenciler, öğle arası ve ders çıkışlarında kendilerini eve götüren servis minibüslerinde de kitap okuyor.

İl merkezinin yanı sıra köy okullarında da büyük ilgi gören proje kapsamında öğretmenler vatandaşları da projeye dahil etmek için ev ziyaretleri gerçekleştirip öğrenci velileriyle kitap okuyor.

İl merkezine bağlı Küpkıran köyünde öğretmenlerle birlikte aile ziyareti gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, köylülerle kitap okudu.

Proje kapsamında 5 kitap bitiren öğrenci için bir fidan toprakla buluşturulacak.

"Değişik ortamlarda kitap okumayı alışkanlık haline getiriyoruz"

Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri projenin her kesimden ilgi gördüğünü söyledi.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bu projelerle aynı zamanda il genelinde ağaçlandırma çalışmalarına da katkı sunmak istiyoruz. Öğrencilerimiz 5 kitap okuduktan sonra ilkbaharda birer ağaç dikecekler. Özellikle köylerimizden tutun da il merkezimize kadar tüm okullarımızda sadece okul ortamında değil, değişik ortamlarda kitap okumayı alışkanlık haline getiriyoruz. Özellikle parklarda, bahçelerde, okul bahçelerinde, evlerde, hatta servis araçlarının içerisinde kitap okumalarını sağlıyoruz."

Tekin, bu okuma seferberliğine velileri de dahil ettiklerini belirterek, öğrencilerin anne ve babalarının projeye katkı vermesini istedi.

Başlattıkları çalışmanın ülkeye örnek olmasını dileyen Tekin, projenin başarıyla sürdüğünü sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Helin Nisa Ekinci ise bugüne kadar 60'tan fazla kitap okuduğunu aktardı.

Projeyle daha çok kitap okuyacağını dile getiren Ekinci, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

"Çocuklarımızla kitap okurken eski günlerimize gittik"

Çocuğuyla projeye dahil olup okul sırasında kitap okuyan velilerden Fuat Erdem de çocuklarıyla evde düzenli kitap okuduklarını anlattı.

Hem evde hem de okulda çocuklarının yanında olmak için projeye destek verdiklerini söyleyen Erdem, şunları kaydetti:

"Bu etkinliği evlerimizde de devam ettireceğiz. Bu ve benzeri etkinliklerin devamını bekliyoruz. Biz de veliler olarak bu etkinliklere katılmak için her zaman hazırız. Bu kampanyayı çok faydalı buluyoruz. Çocuklarımıza ve bizlere çok büyük bir katkısı oluyor. Çocukların anlama ve kavrama yeteneklerini geliştiriyor. Çocuklarımızla kitap okurken kendi çocukluğumuza gittik. Bizim zamanımızda böyle etkinlikler yapılmadığı için öğrenciler, veliler okullarda bir araya gelmezdi."