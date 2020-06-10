Canları çekince bahçeden kiraz yediler, para bırakıp helallik istediler - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, girdikleri bahçedeki ağaçlardaki kirazlardan yiyen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 12 lira 50 kuruşla, 'Hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktı. Bahçesine gelince para ile notu bulan Mehmet Mencik, "Memleketimde böyle insanların olması beni mutlu etti. Ne kadar yedilerse helal ediyorum" dedi.

Kırsal Dağmarmara Karaköy Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Mencik'in (60) bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ağaçlardaki kirazlardan yedi. Daha sonra da 12 lira 50 kuruş ile üzerinde, 'Hakkınızı helal edin, canımız çekti, kiraz yedik' yazılı not bırakıp, bahçeden ayrıldı.