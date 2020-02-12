Canları sıkıldığı için otomobil lastiği kesmişler - Son Dakika
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Canları sıkıldığı için otomobil lastiği kesmişler

7 saat önce

İZMİT'te, bir otomobilin 4 lastiğini kesen 3 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Canları sıkıldığı için otomobil lastiği kesmişler, System.String[]

İZMİT'te, bir otomobilin 4 lastiğini kesen 3 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Görüntülerden kimlikleri belirlenerek yakalanan şüpheliler, lastikleri canları sıkıldığı için kestiklerini söyledi.

İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde 3 Şubat gecesi yaşanan olayda, A.B.'ye ait otomobilin 4 lastiği kesildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan A.B., aracının 4 lastiğinin kesik olduğunu görünce  polise haber verdi. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 3 kişiden birinin aracın lastiklerini kestiği görüldü.

M.K. (16),  A.A. (19) ve T.Y. (19) olduğu belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde lastikleri canları sıkıldığı için kestiklerini söyledi.

Otomobil sahibin zararını karşılaşacaklarını belirten 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:59 Kaynak: DHA
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