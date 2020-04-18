Canları sıkılınca yasağı deldiler, cezayı yediler - Son Dakika

Canları sıkılınca yasağı deldiler, cezayı yediler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesildi.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlüğe girmesiyle polis ve jandarma ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Ekipler cadde ve sokaklarda geniş güvenlik önlemleri alırken gelen araç tek tek durdurularak kontrol edildi. Hükmet konağı yanında denetim yapan ekipler, sokakta gezen 16 yaşındaki S.S, ile 21 yaşındaki M.M isimli şahsı durdurarak kimliklerini istedi. M.M. kimliğini verirken, S.S. ise hüviyetinin yanında olmadığını söyledi. Polisler sokağa çıkma yasağı olduğunu belirterek, neden sokağa çıktıklarını sordu. S.S, canının sıkıldığını ve gezmek için çıktığını belirtti. Yasaklara uymadıkları gerçeksiyle her iki şahsa ayrı ayrı 3 bin 182 TL para cezası kesildi. M.M. ceza sonrası evine gönderilirken, 16 yaşındaki S.S ise çocuk polisi tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. S.S. ifadesinin ardından ailesine teslim edilecek.