'CANLARIMIZI ALIYORLAR, CEZALANDIRMALARINI İSTİYORUM' - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.Elvan Fırat Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, Böyle bilinçsiz insanlar kıyı şeridinde sürat teknesiyle gezip canlarımızı alıyorlar. Bu insanların cezalandırılmalarını istiyorum. Bunlar ne kadar cezalandırılırsa cezalandırılsın canımın geri gelmeyeceğini biliyorum. Bir evlat yetim kaldı, bir eşi eşsiz bıraktı. Şimdi annesi bir taraftan, kardeşi bir taraftan, ben bir taraftan yanıyoruz. Değer miydi böyle bir şeye Cezalar yeteri kadar uygulanmadığı için böyle durumlarda kalıyoruz. Bir tarafta kadın cinayetleri bir tarafta da kaza süsü verilmiş cinayetler. Ben kaza olduğu sırada Ankara'daydım. Ben şimdi eşimin bu haline nasıl bakacağım, nasıl dayanacağız, bundan sonraki hayatımıza nasıl devam edeceğiz Bir evladı var diye konuştu.

'İNSANLARIN YÜZDÜĞÜ YERDE TEKNE GEZMEMELİ'

İYİ Parti Yıldırım Meclis Üyesi ve Elvan Fırat Taşdöğen'in yazlığındaki komşusu Mehmet Yılmaz da şunları söyledi

Bir kez daha gördük ki, insan hayatı pamuk ipliğine bağlı. Dikkatsiz bir tekne sürücüsünün bir anlık gafleti, bir canımızı bizden alıp kopardı. İnsanların gezdiği yerde tekneyle gezen birinin dikkat etmesi gerekir ya da teknelerin o alanlara girmemesi gerekir. Ne yazık ki, çarpmanın olduğu yerde duba yoktu. Sürekli orada gezen teknelerin denetlendiğini görmüş olsaydık, bugün Elvan yaşıyor olacaktı. Biz yüzdük sahile dönüyorduk, aynı güzergahta Elvan ve yanındaki komşumuz denize doğru gidiyorlardı. Biz karaya çıkmak üzereyken bir 'imdat' çığlığı duyduk. Tekne sürücüsü şoka girmiş bekliyordu, diğer taraftan 'imdat' çığlığına sahilden koşan olmadı. Sahilden kurtarma motoruyla yardıma gelenler oldu ve yanındaki arkadaşımız Elvan'ın suyun üzerinde kalması için uğraştı. Elvan'ı sahile aldığımızda nabzı durmuştu, kolunda ve göğsünde kesik vardı. Yapılan otopside kan kaybından ve çok miktarda su yuttuğu için hayatını kaybettiğini söylediler. Sahile 30 metre mesafede değil o alanda insanlar yüzüyor, insanların yüzdüğü yerde tekne gezmemeli. Başıboş jet skilerin ne işi var orada. Bir hayat bir anlık gafletle koparıldı, Elvan'ı çekip aldılar elimizden ifadelerini kullandı.

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Elvan Fırat Taşdöğen'in cenazesi, Ankara'da Seyranbağları Mahallesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.