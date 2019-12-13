Canlı: Ahmet Davutoğlu yeni partisini tanıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Canlı: Ahmet Davutoğlu yeni partisini tanıtıyor - Son Dakika Dünya

Canlı: Ahmet Davutoğlu yeni partisini tanıtıyor

6 saat önce

Gelecek Partisi lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisinin kuruluşunun ardından ilk resmi buluşma konuşmasını yapıyor

Canlı: Ahmet Davutoğlu yeni partisini tanıtıyor, System.String[]

Ahmet Davutoğlu Ankara'da bir otelde gerçekleşen yeni partisinin tanıtım toplantısında konuşuyor. Toplantıya 155 Kurucular Kurulu listesinde yer alan isimlerin yanı sıra farklı kesimlerden davetliler bulunuyor.


Gelecek Partisi lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını buradan takip edin.

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Ahmet Davutoğlu, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:31 
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