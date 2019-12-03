Son Dakika Haberleri: CANLI | Alanyaspor - Adanaspor
Son Dakika Spor CANLI | Alanyaspor - Adanaspor - Son Dakika Spor

CANLI | Alanyaspor - Adanaspor

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Aytemiz Alanyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI | Alanyaspor - Adanaspor, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Aytemiz Alanyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor.


Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ile Gökmen Baltacı üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.


Saat 16.30'dan itibaren A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak müsabakayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.


Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Bahçeşehir, Adanaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adil Rami 34 gün sonra formasına kavuştu
Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yendi Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CANLI | Alanyaspor - Adanaspor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]