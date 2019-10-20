CANLI | Alanyaspor - Rizespor
41 dakika önce
Trabzonspor'un dün Gaziantep FK'yı yenmesiyle liderliği devreden Alanyaspor, Rizespor'u konuk ediyor.
Trabzonspor'un dün Gaziantep FK'yı yenmesiyle liderliği devreden Alanyaspor, Rizespor'u konuk ediyor...
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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:45
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