CANLI | Alanyaspor - Rizespor

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Trabzonspor 'un dün Gaziantep FK'yı yenmesiyle liderliği devreden Alanyaspor, Rizespor 'u konuk ediyor...

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Trabzonspor evinde Gaziantep'i 4-1 mağlup etti

Abdullah Avcı: Çok fazla eksik var ve becerikli değildik