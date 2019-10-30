Canlı anlatım: ABD'nin yaptırım karar tasarısına Türkiye'den tepki

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını içeren yasa tasarısı kabul edildi. Karara Ankara'dan tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ABD'nin kararını tanımıyoruz
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmıyor"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaptırım uygulamak sahadaki gerçeklerden kopma olarak tanımlanabilir
Kılıçdaroğlu: Tarihte yaşanan acı olayları siyaseten intikam alma aracı haline getirmek doğru değil
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen "Ermeni Soykırımı'nı tanıyan yasa tasarısı"na tepki geldi.