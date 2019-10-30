Son Dakika Haberleri: Canlı anlatım: ABD'nin yaptırım karar tasarısına Türkiye'den tepki
Son Dakika Dünya Canlı anlatım: ABD'nin yaptırım karar tasarısına Türkiye'den tepki

Canlı anlatım: ABD'nin yaptırım karar tasarısına Türkiye'den tepki

1 saat önce

Canlı anlatım: ABD'nin yaptırım karar tasarısına Türkiye'den tepki

Canlı anlatım: ABD'nin yaptırım karar tasarısına Türkiye'den tepki, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını içeren yasa tasarısı kabul edildi. Karara Ankara'dan tepki geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ABD'nin kararını tanımıyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmıyor"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaptırım uygulamak sahadaki gerçeklerden kopma olarak tanımlanabilir


Kılıçdaroğlu: Tarihte yaşanan acı olayları siyaseten intikam alma aracı haline getirmek doğru değil


Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen "Ermeni Soykırımı'nı tanıyan yasa tasarısı"na tepki geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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