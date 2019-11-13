Son Dakika Haberleri: Canlı anlatım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de; Trump ile kritik zirve saat 20.00'da
Son Dakika Dünya Canlı anlatım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de; Trump ile kritik zirve saat 20.00'da - Son Dakika Dünya

Canlı anlatım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de; Trump ile kritik zirve saat 20.00'da

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan başkanı ile kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Canlı anlatım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de; Trump ile kritik zirve saat 20.00'da, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı ile kritik bir toplantı gerçekleştirecek.


Trump ile toplantı saat 20.00'da

Görüşülecek konuların başında Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü, S-400, F-35 bulunuyor.

Erdoğan, iki gün sürecek ziyarette Amerika Diyanet Merkezi'nde ziyareti kapsamında Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek


Trump tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, ABD Başkanı ile saat 20.00'de başa baş bir toplantı gerçekleştirecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:01 
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